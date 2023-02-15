Диетолог назвала продукты, в которых больше всего клетчатки

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Врач-диетолог, кардиолог АНО НИЦ «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко специально для «СЭ» рассказала, какие продукты наиболее богаты клетчаткой. «Важнейший источник клетчатки или пищевых волокон — это овощи и фрукты. Под воздействием микробиома в кишечнике из пищевых волокон синтезируются короткоцепочные жирные кислоты (КЦЖК), которые управляют деятельностью иммунных клеток организма», — пояснила Светлана Павличенко. По ее словам, помимо прямого участия в иммунных процессах, эти кислоты оказывают противовоспалительное воздействие и способствуют профилактике хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических и сахарного диабета 2 типа.
Главных источников пищевых волокон, необходимых для поддержания иммунитета, три: инулин, пектин и устойчивый крахмал. Инулином богаты луковые овощи, корнеплоды, корни цикория. Пектин содержится в кожуре таких фруктов, как яблоки и груши, в ягодах красной и черной смородины, клюквы крыжовника, сахарной свекле. Устойчивый крахмал встречается в бобовых, особенно чечевице, а также в неспелых бананах и кукурузе.
«Дневная физиологическая потребность в клетчатке составляет 25-30 грамм. Поэтому в сутки необходимо съедать не менее 400 фруктов и овощей», — резюмировала Светлана Павличенко.
Ранее мы рассказывали, можно ли питаться только овощами и фруктами.
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