Диетолог назвала продукты, вредные для желудочно-кишечного тракта

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что особенно негативно на желудочно-кишечный тракт влияют продукты, содержащие много сахара и мало пищевых волокон.

«Сахар вызывает жировое перерождение печени. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 г в день», — предостерегла медик. Она подчеркнула, что избыток сладостей в рационе подавляет благотворную микрофлору и питает условно-патогенные микроорганизмы, приводящие к различным заболеваниям. Другую опасность для желудка и кишечника представляют сладкие газированные напитки и пакетированные соки, они раздражают слизистую и могут вызвать метеоризм.

Также Светлана Павличенко посоветовала не злоупотреблять красным мясом и продуктами его переработки — они повышают риск колоректального рака. «Рекомендуемая норма потребления красного мяса — не чаще двух раз в неделю и обязательно в сочетании с овощами, богатыми пищевыми волокнами», — резюмировала врач.

Подробнее о том, чем опасно красное мясо, Светлана Павличенко рассказала в материале «СЭ».