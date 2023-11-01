Диетолог назвала продукты, выводящие токсины из организма

Врач-диетолог Марият Мухина советует употреблять каждый день фрукты, овощи и зерновые продукты из-за большого содержания клетчатки. Об этом она рассказала порталу «Москва 24».

По ее словам, клетчатка выводит из организма токсины. Она практически не разрушается под действием желудочного сока и ферментов, доходит до кишечника и улучшает его работу.

«Пищевые волокна проходят по ворсинкам кишечника как метелка, очищая его. Это естественный доктор, который избавляет нас от токсинов и улучшает эвакуацию пищи», — объяснила эксперт.

Кроме того, клетчатка регулирует уровень холестерина, сахара в крови и является отличным пребиотиком для бактерий, синтезирующих витамины.

К наиболее высокосодержащим клетчатку продуктам Мухина отнесла брюссельскую капусту, яблоки, морковь, горох и отруби.

Ранее мы рассказывали всю правду о шлаках и токсинах, которые могут вам навредить.