Диетолог назвала пять продуктов, от которых нужно отказаться после 60 лет

Сегодня, 16:45
Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что с годами метаболизм замедляется и поддерживать себя в форме пожилым людям гораздо сложнее. «Впрочем, если внимательно следить за образом жизни и питанием, то возрастные изменения можно свести к минимуму», — заявила специалист. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».
По словам Марины Сорокиной, после 60 лет следует отказаться от некоторых продуктов. Это поможет сохранить не только фигуру, но и здоровье. Исключить из рациона придется переработанное мясо (пельмени, наггетсы, колбасные изделия и прочее), сладкую выпечку, жареные продукты, сладкую газировку и напитки с кофеином.
Ранее мы рассказывали, какие анализы следует регулярно сдавать после 50 лет.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!