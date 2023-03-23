Диетолог назвала пять продуктов, от которых нужно отказаться после 60 лет

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что с годами метаболизм замедляется и поддерживать себя в форме пожилым людям гораздо сложнее. «Впрочем, если внимательно следить за образом жизни и питанием, то возрастные изменения можно свести к минимуму», — заявила специалист. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

По словам Марины Сорокиной, после 60 лет следует отказаться от некоторых продуктов. Это поможет сохранить не только фигуру, но и здоровье. Исключить из рациона придется переработанное мясо (пельмени, наггетсы, колбасные изделия и прочее), сладкую выпечку, жареные продукты, сладкую газировку и напитки с кофеином.

Ранее мы рассказывали, какие анализы следует регулярно сдавать после 50 лет.