Диетолог назвала самый полезный продукт для иммунитета

Диетолог, кардиолог АНО НИЦ «Здоровое питание», к.м.н. Светлана Павличенко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что поддержать иммунитет поможет обыкновенная капуста в свежем и квашеном виде. «Квашеная капуста — прекрасный пробиотик. Это источник живых микроорганизмов, выполняющих защитную функцию», — пояснила специалист. По ее словам, в процессе ферментации в квашеной капусте образуются бифидо- и лактобактерии. Они подавляют развитие патогенных микробов и создают на слизистой оболочке кишечника защитный барьер. Этот барьер предохраняет ее от механических повреждений и проникновения болезнетворных микробов в кровоток.

Также, как отметила Светлана Павличенко, капуста, даже в квашеном виде, считается лидером среди овощей по содержанию витамина С. Он крайне важен для иммунитета и играет важную роль в защите от заболеваний. «Витамин С выполняет антиоксидантную функцию, защищая организм от хронического воспаления и оксидативного стресса, участвует в регуляции иммунных процессов, способствует регенерации тканей и скорейшему восстановлению после болезни», — резюмировала диетолог.

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