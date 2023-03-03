Диетолог назвала 7 перекусов для здорового иммунитета и узкой талии

Врач-диетолог Оксана Дмитриева в беседе с изданием «Кубанские новости» порекомендовала заранее подумать о том, каким будет ваш перекус. По словам специалиста, укрепить иммунитет, не навредив при этом фигуре, можно с помощью яблок, ананаса, бананов, инжира, моркови, тыквенных семечек и овсянной каши.

Яблоки идеально подходят для перекуса, поскольку содержат мало калорий и много витаминов, флавоноидов и полифенолов, относящихся к антиоксидантам, а ананас — благодаря тому, что отлично усваивается (этому способствует фермент бромелайн). «Вопреки общепринятому мнению, ананас можно употреблять натощак, но не съедать при этом больше 200 г мякоти. Иначе желудку это может не понравиться», — предупредила Оксана Дмитриева.

Банан считается не только хорошим перекусом, но и одним из лучших источников калия, необходимого для поддержания здоровья сердца и сосудов. Нормализовать давление, по словам специалиста, также помогает инжир, еще он улучшает иммунитет, пищеварение и работу мозга. Для ЖКТ будет полезна морковь, богатая клетчаткой и витамином A, благотворно влияющим на весь организм. Пользы не меньше в тыквенных семечках, которые содержат магний, железо, кальций, витамин К, цинк и прочие микроэлементы. Завершила список полезных перекусов Оксана Дмитриева овсяной кашей. «Это идеальное блюдо, которое можно есть в любое время дня. Оно нормализует работу многих органов и систем организма. Особенно, если варить овсянку не на молоке, а на воде», — резюмировала диетолог.

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