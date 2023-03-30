Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 14:35

Диетолог назвала топ-3 продукта для очистки организма от шлаков

Ольга Стрельникова
Чернослив.
Фото Freepik/dashu83
Telegram Дзен

В издании «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Марины Сорокиной о продуктах, которые помогут избавить организм от шлаков и токсинов. «Такие процедуры важны особенно тем людям, в рационе питания которых хоть редко, но все-таки появляются сладкая газировка, колбасные изделия, выпечка и прочие продукты с трансжирами, сахаром, консервантами», — предупредила специалист. Очищать организм лучше в условиях санатория или специализированной клиники с помощью физиопроцедур и особых препаратов. При этом меняют и питание — в него добавляют больше полезных и насыщенных витаминами продуктов.

Чтобы очиститься от шлаков и токсинов в домашних условиях, Марина Сорокина порекомендовала ежедневно в течение двух недель есть чернослив, овсяную кашу и свеклу. Сладкие плоды чернослива бережно очищают кишечник, нормализуют работу почек, убирают воспаления в мочевом пузыре и обогащают организм витаминами и минералами. Овсяная каша улучшает работу всех органов, ее можно есть даже больным сахарным диабетом, но готовить на воде, а не на молоке. Свекла — один из главных помощников в очистке кишечника. Ломтики отварной свеклы без добавления майонеза, соуса, сметаны и соли помогут вывести лишнюю жидкость из организма, нормализовать артериальное давление и укрепить стенки сосудов. «Кроме того, включив свеклу в свой рацион, вы навсегда забудете о таких неприятностях, как запоры и вздутие живота», — подытожили в издании.

Ранее мы рассказывали, как понять, что организму нужен детокс.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большинство россиян опасаются есть в кафе и ресторанах