Диетолог назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам
Питание и еда

28 октября, 18:35

1 мин.

Диетолог назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам

Мария Задорожная
Автор
Девушка завтракает
Фото Freepik

Утреннее отсутствие аппетита может быть связано с гормональным дисбалансом, в частности с повышенным уровнем кортизола — главного «стрессового» гормона. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Натали Берроуз из Вустерского университета (США).

По словам специалиста, во сне организм расходует запасы глюкозы в печени. Когда они истощаются, надпочечники начинают выделять кортизол, чтобы поддержать уровень сахара в крови. Этот гормон способствует пробуждению, но при его избытке аппетит может снижаться.

«Если вы просыпаетесь без желания есть, это может свидетельствовать о повышенном уровне кортизола», — отметила диетолог.

Берроуз добавила, что частой причиной пропуска завтрака может быть также нарушенный циркадный ритм — внутренние биологические часы, регулирующие сон, бодрствование и голод.

Для восстановления нормального ритма врач советует в течение получаса после пробуждения выходить на улицу или пускать дневной свет в комнату. Важно придерживаться режима сна и не заменять завтрак чашкой кофе: кофеин повышает выработку адреналина и создает иллюзию прилива сил, дополнительно нагружая надпочечники.

Врач подчеркнула, что желание похудеть не является основанием отказываться от завтрака. По ее словам, пропуск первого приема пищи может вызвать колебания уровня сахара в крови и, вопреки ожиданиям, затруднить потерю веса.

Что такое кортизол, как понять, что кортизол повышен, как снизить кортизол.Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и счастливее
Польза и вред
Советы и рекомендации
