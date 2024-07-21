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Диетолог назвала зелень, которая опасна для здоровья
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Диетолог назвала зелень, которая опасна для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Разная зелень крупным планом
Фото KucherAV/istockphoto.com
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Диетолог Анастасия Зайцева считает, что шпинат в больших количествах может быть опасен для людей, которые страдают заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, моче- или желчекаменной болезнью. Зелень также может навредить аллергикам и детям. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости Спорт.

«Причина в наличии щавелевой кислоты в составе листьев, которая может ухудшить состояние организма. Хотя совсем отказываться от этого продукта не стоит, в небольшом количестве при добавлении, например, в салат риска он в себе не несет. А вот делать смузи или устраивать детокс-программу, где главенствующую роль в ежедневном рационе играет шпинат, людям с перечисленными диагнозами не рекомендую», — объяснила Зайцева.

Также диетолог добавила, что шпинат может вызывать аллергические реакции из-за высокого содержания гистамина. Поэтому при введении зелени в рацион ребенка следует внимательно следить за реакцией организма.

«Перед употреблением обязательно замачивайте шпинат в растворе с солью и небольшим количеством уксуса. Это избавит зелень от возможных следов насекомых, паразитов, патогенной флоры», — заключила специалист.

Шпинат. Шпинат: польза и вред для организма
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