Диетолог объяснил, к чему приводит нехватка пищевых волокон в рационе

Врач-диетолог Григорий Моряков рассказал, к чему может привести нехватка пищевых волокон в рационе. «Раньше считалось, что продуктам волокна не нужны, и производители старались максимально от них избавиться. Так пища стала более мягкой, привлекательной на вид и нежной на вкус. Из-за этого люди конца ХХ века стали получать в 2-3 раза меньше пищевых волокон, чем ели еще в середине того же столетия», — заявил специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости». По словам Григория Морякова, нехватка пищевых волокон привела к росту заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа, раком толстой кишки, желчнокаменной болезнью, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и запорами.

Пищевые волокна благотворно действуют на микрофлору кишечника, поглощают в нем избыток холестерина и желчных кислот, замедляют всасываемость глюкозы в кровь, при том делают это намного лучше и безопаснее лекарственных препаратов. Чтобы восполнить потребность организма в клетчатке, диетолог посоветовал есть больше овощей и фруктов, а также включать в рацион отруби. «Суточная норма — примерно 2-4 столовые ложки. Главное — есть отруби за завтраком, обедом и ужином ежедневно», — подытожили в издании.

Ранее мы рассказывали, что будет, если есть целую неделю только овощи и фрукты.