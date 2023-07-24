Диетолог объяснил, как есть мясо птицы

Врач остеопат, рефлексотерапевт, доктор традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины Ирина Ли 20 июля рассказала PrimaMedia, почему лучше убрать курицу из рациона. По ее словам, куриное мясо — холодный продукт, который требует специального приготовления и специй. Предпочтительнее мясо утки и индейки, заявила Ирина Ли.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что важно понимать — курица тоже бывает разная. «Одно дело, относительно диетическое филе куриной грудки, другое — ножки с кожей, крылышки или бедренная часть. Тут все значительно сложнее. В целом любые мясные продукты — и курица не исключение — содержат насыщенные жиры, в том числе и природные трансжиры, потребление которых должно быть очень умеренным», — пояснил эксперт и порекомендовал рационально совмещать животные белки (мясо птицы, рыбу, яйца) и растительный белок (бобовые, цельнозерновые).

«Если все-таки и позволить себе мясо птицы, то лучше, конечно, менее жирную, но богатую белком, грудку индейки или курицы», — заключил Алексей Кабанов.

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