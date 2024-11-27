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Диетолог объяснил, как правильно хранить мандарины
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Диетолог объяснил, как правильно хранить мандарины

Мария Задорожная
Автор
Женщина выбирает мандарины
Фото JulPo, iStock
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В беседе с «СЭ» диетолог и фитнес-тренер Артем Тужиков заявил, что спелые мандарины долго не хранятся. Максимальный срок их хранения составляет всего 6-8 дней. Чтобы продлить свежесть этих фруктов, эксперт советует натереть их кожуру растительным маслом и поместить в охладительную камеру или холодильник, где температура не превышает +4-6 °C.

Кроме того, важным фактором является уровень влажности, так как слишком сухой воздух может привести к быстрому высыханию плодов. Поэтому необходимо поддерживать относительную влажность на уровне 90-95 процентов.

«Мандарины нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. Лучше разместить их в холодильнике без него или в сетке. Веточки и листочки лучше не обрывать, с ними плоды будут храниться дольше», — сказал диетолог.

Тужиков подчеркнул, что все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями (сульфитацию) перед транспортировкой, и эти вещества могут вызвать астматические реакции. Несмотря на то что цедра мандаринов и апельсинов часто используется в кулинарии, диетолог не рекомендует ее есть. Лучше всего просто выбросить цедру, а затем тщательно вымыть руки.

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