Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог объяснил, как правильно хранить орехи
Питание и еда

26 октября, 12:25

1 мин.

Диетолог объяснил, как правильно хранить орехи

Мария Задорожная
Автор
Миндаль в банке
Фото gerenme, iStock

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в ходе беседы с «Радио 1» отметил, что орехи отличаются по составу макро- и микроэлементов, но все они являются качественным источником жиров, полиненасыщенных кислот и белка.

Эти жиры выполняют структурную роль в организме и служат отправной точкой для синтеза множества гормонов. Главная проблема — их высокая калорийность: один грамм жира примерно дает девять килокалорий, поэтому 100 граммов орехов содержат около 600-700 ккал.

Диетолог посоветовал есть орехи умеренно, примерно горсть, и обязательно учитывать их калорийность в суточном рационе.

«Ко мне приходят клиенты, которые рассказывают, что во время просмотра фильма съели полкило орехов. По факту, это 5-6 тысяч килокалорий — полностью дневная норма мужчины и женщины вместе взятых», — отметил эксперт.

По его словам, орехи можно рассматривать как перекус, но все же калорийный, поэтому важна умеренная порция.

Основными факторами, влияющими на сохранность орехов, эксперт считает свет и влагу. Поэтому продукт необходимо хранить в сухом месте, защищенном от солнечных лучей: под действием света жиры они могут окисляться. Если условия хранения влажные, там могут развиться плесень и завестись паразиты.

Самые полезные орехи: для организма мужчин и&nbsp;женщин.Какие орехи самые полезные

2
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Фудблогер поделилась рецептом полезного десерта на Хэллоуин