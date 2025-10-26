Диетолог объяснил, как правильно хранить орехи

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в ходе беседы с «Радио 1» отметил, что орехи отличаются по составу макро- и микроэлементов, но все они являются качественным источником жиров, полиненасыщенных кислот и белка.

Эти жиры выполняют структурную роль в организме и служат отправной точкой для синтеза множества гормонов. Главная проблема — их высокая калорийность: один грамм жира примерно дает девять килокалорий, поэтому 100 граммов орехов содержат около 600-700 ккал.

Диетолог посоветовал есть орехи умеренно, примерно горсть, и обязательно учитывать их калорийность в суточном рационе.

«Ко мне приходят клиенты, которые рассказывают, что во время просмотра фильма съели полкило орехов. По факту, это 5-6 тысяч килокалорий — полностью дневная норма мужчины и женщины вместе взятых», — отметил эксперт.

По его словам, орехи можно рассматривать как перекус, но все же калорийный, поэтому важна умеренная порция.

Основными факторами, влияющими на сохранность орехов, эксперт считает свет и влагу. Поэтому продукт необходимо хранить в сухом месте, защищенном от солнечных лучей: под действием света жиры они могут окисляться. Если условия хранения влажные, там могут развиться плесень и завестись паразиты.