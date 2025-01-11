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Диетолог объяснил, как сбросить вес после новогодних праздников
Питание и еда

Сегодня, 18:30

1 мин.

Диетолог объяснил, как сбросить вес после новогодних праздников

Мария Задорожная
Автор
Девушка на тренировке
Фото blanscape, iStock
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Диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что помочь похудеть после новогодних праздников может уменьшение в рационе насыщенных жиров и добавленного сахара. Также полезно увеличить долю растительных белков в рационе.

По словам эксперта, после долгих новогодних застолий организму следует предоставить возможность для разгрузки. Ведь на протяжении праздников, а зачастую и в повседневной жизни, человек потребляет чрезмерное количество мясных и молочных продуктов, а также увеличивает количество сахара. Но такой рацион может привести к избыточному поступлению насыщенных жиров и сахара, что в свою очередь увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

«После праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и добавленного сахара, увеличить потребление растительных белков. Замените в своем рационе мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса, растительного молока. Не забывайте, что до трети калорий необходимо получать из растительной пищи, обогащайте рацион клетчаткой», — сказал диетолог.

Кабанов подчеркнул, что для поддержания здорового питания необходимо правильно формировать ежедневный рацион, который должен включать одну четверть белков, одну четверть жиров и половину растительных продуктов и клетчатки.

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