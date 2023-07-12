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Сегодня, 12:35

Диетолог объяснил, опасно ли мороженое с заменителем молочного жира

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Мороженое в рожках.
Фото Freepik/freepik
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11 июля на портале newslab.ru сообщили, что более половины мороженого, выпускаемого в Красноярском крае, Хакасии и Туве, имеет в своем составе заменители молочного жира (ЗМЖ), то есть растительные масла (подсолнечное, пальмовое, соевое, рапсовое). Доля такой подукции составляет 55 процентов, из них 40 процентов — пломбир. При этом доля сливочного мороженого составила только 1 процент, а молочного — 4 процента. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продукты с заменителем молочного жира безопасны, в случае если это не частично гидрогенизированные масла.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что маркировка «Без ЗМЖ» — это попытка производителей разделить две самостоятельные категории продуктов: молочные и молокосодержащие, не вводя потребителя в заблуждение. «Заменитель молочного жира — это пазл из разных растительных масел, в который входят отечественные жидкие масла (подсолнечное, рапсовое, соевое) и тропические (кокосовое, пальмовое). «ЗМЖ не равно «пальмовое масло», как многие ошибочно полагают. Это технологически сложный продукт из многих составляющих, по своему составу и свойствам максимально приближенный к молочному жиру. Если вы видите в магазине мороженое с ЗМЖ, нет никаких поводов для беспокойства», — пояснил специалист. По его словам, за счет этого компонента снижается количество холестерина и насыщенных жирных кислот, при этом увеличивается количество полезных ненасыщенных жирных кислот и сохраняется самый полезный компонент молока — белок, строительный материал для мышечной ткани.

Жиры животного происхождения должны составлять в рационе человека не более 10 процентов, поскольку избыток насыщенных жиров связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. С ними же Всемирная организация здравоохранения связывает и трансжиры, содержащиеся в гидрогенизированных маслах. «Современные ЗМЖ производятся методом фракционирования и переэтерификации. Эти методы позволяют получить полностью безопасный продукт и избежать гидрогенизации, в результате которой образуются вредные трансизомеры жидких кислот. Продукты с ЗМЖ их не содержат», — заключил Алексей Кабанов.

Ранее, 30 апреля, Алексей Кабанов рассказал, в чем разница между спредами, маргарином и сливочным маслом.

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Польза и вред
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