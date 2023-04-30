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Сегодня, 19:30

Диетолог объяснил, в чем разница между спредами, маргарином и сливочным маслом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Намазывает на хлеб масло.
Фото Freepik/pch-vector
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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», чем отличаются спреды, сливочное масло и маргарин, и что из них по-настоящему полезно. «Сливочное масло — традиционный продукт из животного молока. Спреды и маргарин состоят из растительных жиров с добавлением молока — это качественный продукт, по вкусу и виду неотличимый от сливочного масла, но с повышенной питательной ценностью», — пояснил эксперт.

Состав у спредов и маргарина примерно одинаковый. Их изготавливают из растительного масла (рапсового, подсолнечного или пальмового) с добавлением молочного жира в разной пропорции, от 0 до 50%. «Спреды от маргарина отличаются тем, что они более мягкие и пластичные, полностью не застывают даже в холодильнике. Они отлично подходят для приготовления бутербродов, но не годятся для жарки и выпечки из-за того, что плохо переносят высокие температуры и расслаиваются на фракции», — подчеркнул эксперт. Маргарин содержит меньший процент молока, иногда его полностью заменяют рыбьим жиром, поэтому он более твердый и отлично подходит для выпечки и жарки.

От использования гидрогенизованных жиров российская промышленность полностью отказалась. «Предубеждение об опасности растительных альтернатив сливочного масла пора оставить в прошлом. К тому же, растительные спреды не содержат холестерина, но богаты ненасыщенными жирными кислотами и менее калорийны, чем оригинал», — подытожил Алексей Кабанов.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.

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Польза и вред
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