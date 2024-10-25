Диетолог объяснила, чем опасны разгрузочные дни

Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Анна Цуканов в беседе с «СЭ» заявила, что разгрузочные дни могут привести к проблемам со стороны нервной системы человека. По ее словам, чувство голода способно спровоцировать головные боли, раздражительность и апатию, вызвать сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания. Также разгрузочные дни чреваты обострением хронических заболеваний.

«Например, монопитание гречкой, рисом, яблоками или молочными продуктами может привести к обострению гастрита или язвы, белковая диета может спровоцировать приступ подагры», — сказала эксперт.

Доктор отметила, что отсутствие хронических заболеваний не гарантирует, что разгрузочные дни будут безопасными. Иногда достаточно какого-то одного неправильного действия, чтобы организм негативно отреагировал. Например, кислые яблоки могут спровоцировать зубную боль, а банановый день вызвать запор, так как этот фрукт содержит много клетчатки и сложно переваривается.

«Монодиета не должна быть дольше одного дня, а длительность разгрузочного рациона на снижение калорийности лучше обсудить с врачом», — подытожила диетолог.