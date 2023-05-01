Диетолог объяснила, как правильно приготовить овсяную кашу

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На сайте издания «Кубанские новости» рассказали, как правильно приготовить овсяную кашу. Рекомендациями поделилась диетолог Оксана Дмитриева. По ее словам, овсянку нужно есть каждый день, выбирая хлопья грубого помола, и желательно варить ее на обычной воде. Такая каша содержит много клетчатки, улучшает состояние ЖКТ, а также способна уменьшить количество вредного холестерина и сахара в крови.
Как отметила Оксана Дмитриева, цельнозерновую крупу нужно варить минимум 30-40 минут. «Если столько времени у вас нет, то выбирайте крупные хлопья, которые не проходили термическую обработку. Они будут готовы в течение 10-15 минут», — пояснила диетолог. В кашу не стоит класть сахар, молоко и сгущенку, но допустимо добавить свежие фрукты или сухофрукты, подытожила врач.
Ранее мы рассказывали, какая каша лучше всего подходит для завтрака.
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