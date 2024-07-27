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Диетолог объяснила, как вписать картофель по-деревенски в рацион
Питание и еда

Сегодня, 15:35

1 мин.

Диетолог объяснила, как вписать картофель по-деревенски в рацион

Мария Задорожная
Автор
Картофель по-деревенски
Фото Alsu Kanyusheva/istockphoto.com
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Диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев при включении картофеля по-деревенски в рацион рекомендует помнить о балансе.

«Например, если вы хотите запечь картофель вместе с сыром, лучше выбирать сорта до 16% жирности или, например, низкокалорийную моцареллу», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также врач советует солить уже готовое блюдо, чтобы уменьшить количество соли в рационе. А чтобы не сделать еду более калорийной, Ноев сказала смазывать картофель маслом с помощью кулинарной кисточки.

При этом эксперт напомнила, что запеченный картофель намного полезнее отварного. В нем содержится больше железа и фосфора, кальция и даже витаминов С, B6, B12.

«Также есть пектин, который помогает нам выводить из организма тяжелые металлы и аллергены», — добавила диетолог.

Кроме того, отличным дополнением к картофелю станут овощи, поэтому эксперт порекомендовала запастись ими.

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