Диетолог объяснила, какие каши нельзя есть на завтрак

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала, какие каши нельзя есть на завтрак. Они вредны для организма из-за обилия углеводов. «Такой завтрак — массированная углеводная атака. Эти каши мощно поднимают уровень глюкозы в крови, потому что не содержат сложной клетчатки и не дают чувства сытости надолго», — пояснила специалист.

К таким кашам Наталья Лазуренко отнесла белый рис, манную крупу и булгур. Особенно их вредно есть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью, реактивным панкреатитом, метаболическим синдромом и нарушением обмена веществ. Если употреблять эти каши вместе с сахаром, медом, сиропом, вареньем, сгущенным молоком или сливками, они нанесут огромный вред поджелудочной железе, а также приведут к набору лишнего веса. «Поджелудочная железа начнет резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань», — заключила Наталья Лазуренко.

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