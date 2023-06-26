Диетолог объяснила, можно ли пить зеленый чай в жару

Среди полезных свойств зеленого чая — мочегонный эффект. Однако в жару это свойство может быть опасным. Так ли это, «СЭ» рассказала диетолог Ольга Деккер. «Относительно мочегонного эффекта, зеленый чай действительно может иметь некоторое слабое диуретическое действие. Это означает, что он способен помочь в выведении из организма избыточной жидкости. Но этот эффект обычно довольно слабый и при умеренном употреблении не опасен», — пояснила специалист.

Также Ольга Деккер отметила, что в жару зеленый чай может хорошо освежать и насыщать организм. «Зеленый чай содержит природные антиоксиданты, такие как катехины. Они помогают в борьбе с окислительным стрессом и улучшают общее состояние организма. Относительно количества: 2-3 чашек зеленого чая в день будет достаточно», — резюмировала диетолог.

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