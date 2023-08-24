Диетолог объяснила, почему летом нужно есть малосольные огурцы

21 августа врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, зачем есть малосольные огурцы летом. По ее словам, это восполнит потерю с потом воды и электролитов, будет препятствовать снижению давления у гипотоников и поддерживать кислотно-щелочной баланс, чтобы нормально работали мышцы и функционировало сердце.

Также Елена Соломатина отметила, что малосольные огурцы улучшают пищеварение и стимулируют аппетит. «Если съесть малосольный огурец перед едой, это может улучшить выделение желудочного сока, активировать ферменты слюнных желез и поджелудочной, то есть улучшить пищеварение в целом, возбуждая аппетит», — заключила диетолог.

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