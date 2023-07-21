Диетолог опроверг миф о молочных продуктах в летний период

Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период. Она порекомендовала отказаться от продуктов, привлекающих избыточную влажность в организм и приводящих к большому образованию слизи, либо делать выбор в пользу кисломолочной продукции комнатной температуры, включая ее лишь в утренний рацион. Об этом сообщили 21 июля на портале pravda.ru.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что согласно результатам множества авторитетных исследований, молочные продукты на постоянной основе, летом и даже в период ОРВИ, ОРЗ и других заболеваний не приводят к образованию какой-то опасной слизи. «Молочные продукты — это важнейший источник кальция и витаминов. Они оказывают укрепляющий и противовоспалительный эффект. А слизь в организме жизненно необходима и представляет собой естественный защитный слой внутренних органов и систем, обладающий антибактериальными свойствами и собственной защитной микрофлорой», — резюмировал специалист.

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