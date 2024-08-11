Диетолог ответила, можно ли срезать плесень с продуктов

Врач-диетолог Инна Кононенко в беседе с «СЭ» отметила, что имеющаяся на продукте плесень указывает на то, что он начал портиться. При этом токсины уже могут распространиться по всему продукту, даже если плесень заметна только в одном месте.

По словам эксперта, некоторые виды плесени способны создавать невидимую сеть — мицелий. Даже если отрезать заплесневелый кусок продукта, можно убрать лишь часть вредных веществ.

Специалист подчеркнула, что плесень может быть не опасна, но указывает на истекший срок годности продукта. А это значит, что он может содержать другие вредные бактерии или вирусы, которые способны вызвать пищевое отравление или заболевания.