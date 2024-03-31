Диетолог перечислил продукты, которые помогут быстро похудеть к лету

Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, считает, что есть продукты, которые помогают быстрее сбросить лишние килограммы.

В первую очередь это популярные источники белка — мясо, рыба, птица, яйца, творог, бобовые. Именно они, по словам врача, отлично насыщают организм. Кроме того, при дефиците белка человек начинает испытывать сильное чувство голода, передает «Российская газета».

Также базовыми продуктами при снижении веса считаются те, где есть много клетчатки. Например, овощи, цельнозерновые крупы, ягоды и фрукты, которые нужно есть в умеренном количестве.

«Продукты с клетчаткой хорошо насыщают и немного снижают чувство голода», — добавил диетолог.

Кофе и чай Семирядов советует пить с осторожностью, так как эти напитки содержат кофеин. Гипертоникам и людям с заболеваниями сердца от кофе лучше отказаться совсем.

Кроме того, эксперт настоятельно не рекомендует пить яблочный уксус или масло МСТ (суперфуд, содержащий среднецепочечные жирные кислоты — прим. ред.) для быстрого снижения веса.

«Если масла МСТ в рацион добавить слишком много, за счет чего вы будете потреблять больше калорий, чем тратите, вы все равно наберете вес», — подытожил специалист.