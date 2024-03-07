Диетолог перечислила продукты, которые помогают похудеть

Диетолог Анекуа Годарт в интервью Daily Mirror заявила, что в сельдерее содержится меньше калорий, чем требуется организму для его переваривания, поэтому он отлично вписывается в рацион худеющих. Кроме того, он богат антиоксидантами, бета-каротином и флавоноидами, которые уменьшают воспаление в пищеварительной системе и даже предотвращают такие заболевания, как рак.

Также в меню при похудении эксперт советует добавить яблоки. В них много клетчатки и пектинов, которые помогают регулировать усвоение жира в организме. Не стоит забывать про брокколи, цветную капусту и огурцы. Они, по словам диетолога, содержат большое количество воды, клетчатки и мало калорий, но при этом дарят ощущение сытости.