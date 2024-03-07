Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог перечислила продукты, которые помогают похудеть
Питание и еда

7 марта, 15:05

1 мин.

Диетолог перечислила продукты, которые помогают похудеть

Мария Маковей
Автор
Продукты для похудения.
Фото RossHelen/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Диетолог Анекуа Годарт в интервью Daily Mirror заявила, что в сельдерее содержится меньше калорий, чем требуется организму для его переваривания, поэтому он отлично вписывается в рацион худеющих. Кроме того, он богат антиоксидантами, бета-каротином и флавоноидами, которые уменьшают воспаление в пищеварительной системе и даже предотвращают такие заболевания, как рак.

Также в меню при похудении эксперт советует добавить яблоки. В них много клетчатки и пектинов, которые помогают регулировать усвоение жира в организме. Не стоит забывать про брокколи, цветную капусту и огурцы. Они, по словам диетолога, содержат большое количество воды, клетчатки и мало калорий, но при этом дарят ощущение сытости.

Какие продукты должны быть в&nbsp;весеннем рационе. Какие продукты обязательно должны быть в рационе весной: отвечает нутрициолог
Польза и вред
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Нутрициолог рассказала, как правильно питаться весной