Диетолог перечислила симптомы отравления арбузом

Врач-диетолог Сабина Карсиева считает, что умеренное употребление арбуза положительно влияет на организм, так как продукт содержит витамины C, витамины группы B, каротиноиды, калий и другие полезные элементы. Однако некачественным арбузом можно отравиться, заявила доктор в беседе с АиФ.



К симптомам отравления арбузом медик отнесла тошноту, рвоту, диарею, дискомфорт или боли в животе, подъем температуры и слабость. Если симптомы нарастают, необходимо вызвать скорую помощь, подчеркнула диетолог.

Кроме того, Карсиева посоветовала не увлекаться арбузом, так как большое количество сахара в плоде приводит к сильной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом. А переизбыток антиоксиданта ликопина способен спровоцировать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.