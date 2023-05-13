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Сегодня, 14:35

Диетолог порекомендовала при диабете есть инжир

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Половинки свежего инжира.
Фото Freepik/freepik
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Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», что при диабете обязательно нужно есть инжир, разумеется, в умеренных количествах. Дело в том, что этот фрукт помогает контролировать уровень глюкозы. «Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность», — пояснила специалист. Помимо этого инжир содержит витамины С, В6, тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту, и такие минералы, как калий, магний, железо, медь, марганец.

Среди других полезных свойств инжира Ольга Деккер назвала способность улучшать пищеварение, нормализовать холестерин, снижать уровень стресса и тревоги, улучшать настроение и иммунитет, а также защищать организм от свободных радикалов. «Как часто есть инжир зависит от личных предпочтений и состояния здоровья. Рекомендуется употреблять фрукты разнообразно, включая инжир в здоровый и сбалансированный рацион. Можно добавлять его в салаты или в десерты и, конечно, есть в свежем виде в качестве перекуса», — резюмировала Ольга Деккер.

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