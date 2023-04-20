Диетолог порекомендовала заменить протеиновые батончики на несколько продуктов

Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, что питание и перекусы протеиновыми батончиками не очень полезны, особенно для молодого организма. «Белка в таких продуктах действительно много. Но, помимо этого, в них есть чистый сахар, углеводы и консерванты», — пояснила эксперт. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Оксаны Дмитриевой, протеиновые батончики относятся к продуктам глубокой переработки, которые не приносят пользы. Вместо них лучше выбрать более здоровый перекус, например чипсы из кокоса, сушеных водорослей или яблок. «Конечно, нельзя утверждать, что эти чипсы смогут полностью утолить голод и восполнить запасы энергии в организме. Но пользы здоровью от них будет точно больше», — заявила специалист.

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