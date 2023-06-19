Диетолог предупредил, чем опасно употребление газировки в жару

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», почему от употребления сладких газированных напитков в жару лучше отказаться. «Чрезмерное употребление сладких газированных напитков на основе соков и таких, как любой «Байкал», «Дюшес», «Тархун» или «Буратино», не говоря уже о разновидностях «Колы», вызывает диабет второго типа, болезни сердца и почек, ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени и кариес», — предупредил специалист. По его словам, в одной баночке (примерно 330 мл) сладкого напитка содержится 30 г и более добавленного сахара. «Это около восьми чайных ложек. Тогда, как норма потребления сахара в сутки — всего шесть. Только представьте, как много лишнего сахара можно съесть, всего пару раз в день «приложившись» к такому напитку», — заявил диетолог.

Как отметил Алексей Кабанов, в жару жажда усиливается, и нам кажется, что любая жидкость помогает ее утолить. Но сладкая газировка только усиливает жажду. «Чем больше вы пьете сладкий напиток на жаре, тем больше его нужно будет потом «запивать» обычной водой. Проще выпить обычной негазированной воды сразу», — заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно пить в жару.