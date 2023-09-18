Диетолог раскрыл неожиданную пользу картофеля

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе картофеля, который многие не употребляют его из-за большого количества крахмала. По словам специалиста, этот овощ богат полезными для сердца калием и магнием.

«Калий из состава картофеля нормализует водно-солевой баланс. При взаимодействии с натрием он улучшает питание клеток. Достаточное количество магния будет улучшать работу клеток сердца и защищать орган от быстрого изнашивания», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Также специалист рекомендует употреблять картофель в отварном виде, а не жареном. Именно такой вариант будет самым полезным для сердца.

Ранее «СЭ» рассказывал, насколько картофель полезен, и как часто его можно есть.