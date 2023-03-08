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Сегодня, 10:30

Диетолог раскрыла секрет, который поможет помолодеть на 5-7 лет

Ольга Стрельникова
Тарелка с ягодами.
Фото Freepik/jcstudio
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В издании «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Оксаны Дмитриевой. По ее словам, людям, которые хотят визуально скинуть 5-7 лет, следует включить в рацион свежие и замороженные ягоды, к примеру, голубику, чернику, клюкву, малину, вишню, черную и красную смородину.

Как выяснилось, улучшить самочувствие и преобразиться внешне помогают не только антиоксиданты. «Если съедать ежедневно хотя бы по 100 г ягод, то уже через две недели ускорится рост волос, улучшится память, состояние кожи и работа щитовидной железы», — пояснила эксперт.

Ранее мы рассказывали о секретах красоты и молодости 53-летней Дженнифер Энистон.

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Советы и рекомендации
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