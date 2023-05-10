Диетолог рассказал, какие продукты богаты кальцием

Диетолог Олег Веригин рассказал, в каких продуктах, помимо молока, содержится много кальция. «Получить необходимый микроэлемент можно не только из витаминного комплекса или молочных продуктов», — заявил эксперт. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

При непереносимости лактозы врач порекомендовал обратить внимание на сыры твердых сортов — всего 30 граммов обеспечат треть дневной нормы кальция. Включить в рацион Олег Веригин посоветовал также сардины и консервированный лосось — они содержат до 35% и 20% этого микроэлемента, соответственно, богаты белком и Омега-3, полезными для сердца, мозга и кожи. Следует употреблять и бобовые. Кроме кальция в них есть ценная клетчатка, фолиевая кислота, цинк, железо, магний и калий.

По словам Олега Веригин, пополнить запасы кальция в организме помогут листовая зелень, заправленная маслом, начиная от белокочанной капусты и заканчивая шпинатом, и инжир. Последний очень калориен, поэтому в день будет достаточно одной штуки, подытожил диетолог.

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