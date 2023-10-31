Диетолог рассказал, какие продукты провоцируют головную боль

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев считает, что продукты с высоким содержанием соли вызывают головную боль. Об этом он рассказал изданию «Москва 24».

В качестве примера эксперт приводит соевый соус и полуфабрикаты. Соль в их составе задерживает жидкость, повышает давление и провоцирует головные боли. Врач уточнил, что особое влияние такие продукты оказывают на людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, диетолог добавил, что головную боль вызывает и алкоголь.

«Может быть головная боль как во время употребления спиртного, так и наутро. Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного«, — подчеркнул Арзамасцев.

Ранее нейрохирург рассказал, как избавиться от головной боли.