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Сегодня, 18:00

Диетолог рассказал, какие продукты провоцируют головную боль

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев считает, что продукты с высоким содержанием соли вызывают головную боль. Об этом он рассказал изданию «Москва 24».

В качестве примера эксперт приводит соевый соус и полуфабрикаты. Соль в их составе задерживает жидкость, повышает давление и провоцирует головные боли. Врач уточнил, что особое влияние такие продукты оказывают на людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, диетолог добавил, что головную боль вызывает и алкоголь.

«Может быть головная боль как во время употребления спиртного, так и наутро. Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного«, — подчеркнул Арзамасцев.

Ранее нейрохирург рассказал, как избавиться от головной боли.

Польза и вред
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