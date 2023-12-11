Диетолог рассказал, кому нельзя есть мандарины

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Несмотря на множество полезных свойств мандаринов: укрепление иммунитета, улучшение работы кишечника, огромное содержание витамина С, снижение тревожности — цитрусовый имеет ряд противопоказаний. Об этом «СЭ» рассказал фитнес-тренер, диетолог Артем Тужиков.

По его словам, любой продукт опасен при чрезмерном употреблении: избыток энергии провоцирует жировые отложения, которые приводят к ожирению и различным заболеваниям.

Эксперт отмечает, что мандарины противопоказаны при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности.

«Отказаться от употребления мандаринов необходимо при проблемах с ЖКТ, поскольку цитрусовые повышают кислотность», — подчеркнул диетолог.

Также не стоит увлекаться фруктом при таких заболеваниях, как:

энтерит;

колит;

гастрит.

«Фруктовая кислота в этих фруктах может раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Противопоказаны мандарины людям с сахарным диабетом», — объяснил Тужиков.

Как рассказал эксперт, из-за большого содержания клетчатки мандарины могут вызвать вздутие живота и метеоризм, а в случае переедания — псевдоаллергические реакции.

Кроме того, диетолог предупредил, что детям до года и даже до трех лет давать цитрусовые стоит с особой осторожностью. Необходимо отследить реакции организма, а при появлении симптомов аллергии (сыпь, отек рта) отказаться от фрукта вовсе и обратиться к врачу.