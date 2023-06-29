Диетолог рассказал, можно ли беременным пить квас

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», можно ли беременным женщинам пить квас. «Здоровым беременным женщинам квас пить можно. Но не следует забывать об умеренности — одного стакана в день будет достаточно», — пояснил специалист.
Также Алексей Кабанов отметил, что от кваса придется отказаться женщинам, кормящим грудью. Причина в том, что этот напиток может спровоцировать повышенное газообразование у младенца.
Ранее мы рассказывали, чем опасен токсикоз во время беременности.
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