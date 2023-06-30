Диетолог рассказал о неожиданной пользе кукурузы

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о неожиданной пользе кукурузы. «Когда-то в нашей стране делали ставку на этот полезный продукт и засевали огромные площади. Сейчас спрос на него не ослабевает. Кукуруза, без сомнения, это углеводная пища, поэтому не следует есть в день больше одного большого початка. Но есть и неожиданное полезное свойство кукурузы», — заявил специалист.

По словам Алексея Кабанова, в составе культуры есть растительные белки (10% от массы продукта). Их не так много, как в фасоли или сое, но достаточно, чтобы пополнить потребность организма в белке неживотного (растительного) происхождения. «Важно понимать, что растительный белок содержится вместе с клетчаткой (ее нет ни в мясе, ни в рыбе). Благодаря этому он лучше усваивается. Клетчатка поддерживает правильное функционирование кишечника», — отметил диетолог.

В кукурузе также меньше жиров и калорий. В результате получается сытная, богатая белком и легкоусвояемая пища. «С учетом среднестатистического дефицита растительных белков в рационе — это важное качество кукурузы», — подытожил Алексей Кабанов.

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