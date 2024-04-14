Диетолог рассказал о вреде блюд и напитков из одуванчика

Диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «СЭ» подчеркнул, что настойки, фиточаи и другие лекарства или блюда из одуванчика противопоказаны людям с такими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как язва, гастрит и пр.

Также эксперт отметил и вред варенья из одуванчиков. По его словам, при нагревании растение теряет массу полезных свойств и витаминов, а добавленный сахар наносит непоправимый вред организму и приводит к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза.

«Мой совет — съешьте просто морковку, без сахара. Полезно и для зубов, и здоровья глаз», — добавил специалист.