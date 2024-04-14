Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог рассказал о вреде блюд и напитков из одуванчика
Питание и еда

Сегодня, 19:25

1 мин.

Диетолог рассказал о вреде блюд и напитков из одуванчика

Мария Маковей
Автор
Чай и одуванчики
Фото Stefan Tomic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «СЭ» подчеркнул, что настойки, фиточаи и другие лекарства или блюда из одуванчика противопоказаны людям с такими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как язва, гастрит и пр.

Также эксперт отметил и вред варенья из одуванчиков. По его словам, при нагревании растение теряет массу полезных свойств и витаминов, а добавленный сахар наносит непоправимый вред организму и приводит к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза.

«Мой совет — съешьте просто морковку, без сахара. Полезно и для зубов, и здоровья глаз», — добавил специалист.

Полезны&nbsp;ли спортивные соревнования для детской психики. Как спортивные соревнования влияют на детскую психику
Польза и вред
0
Новости холдинга
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Участников массовой драки в Саратове протаранили на автомобиле
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Придумай мем