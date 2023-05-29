Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 13:45

Диетолог рассказал, сколько можно выпить кваса без вреда для здоровья

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Квас в кружке и кусочки лимона.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Telegram Дзен

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», сколько можно выпить кваса без вреда для здоровья. «Квас — традиционно летний напиток. Он отлично утоляет жажду. Но помните об умеренности: 200-400 мл в день здоровому человеку не принесут вреда. При некоторых заболеваниях от потребления кваса придется воздержаться или значительно ограничить его количество», — предупредил специалист.

Поскольку квас — продукт брожения, он содержит углекислый газ. Из-за чего может вызвать вздутие живота и дискомфорт в желудке. Поэтому людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта лучше от его употребления отказаться, чтобы не спровоцировать приступ гастрита или язвы.

Также Алексей Кабанов обратил внимание на то, что промышленный квас содержит добавленный сахар. Это значительно повышает калорийность напитка с 26 ккал на 100 мл в традиционном квасе до 45-50 ккал в некоторых магазинных вариантах. «Добавленный сахар провоцирует ожирение, инсулинорезистентность, разрушает зубы. Из напитка он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу», — пояснил специалист. Такие напитки абсолютно противопоказаны людям с диабетом и пред-диабетом. Здоровым людям тоже лучше от них воздержаться.

Квас не стоит употреблять водителям — содержание алкоголя в некоторых сортах кваса достигает 2%, и женщинам во время грудного вскармливания, чтобы не спровоцировать повышенное газообразование у младенца, резюмировал Алексей Кабанов.

Ранее мы рассказывали, что будет, если пить квас каждый день.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
Обсудить
Читайте также
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Грицюк — в СКА
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала продукты для стройной талии