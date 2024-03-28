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Диетолог рассказал, в чем хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть
Питание и еда

Сегодня, 14:30

1 мин.

Диетолог рассказал, в чем хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть

Мария Маковей
Автор
Клубника в пластиковых коробках
Фото nycshooter/istockphoto.com
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в разговоре с «СЭ» заявил, что для хранения клубники отлично подходит картонная коробка или ящик из дерева с отверстиями для проникновения воздуха. Ягоду можно хранить и в пластиковой емкости, главное, чтобы она имела отверстия для вентиляции.

Также специалист посоветовал держать клубнику в пластиковых и стеклянных контейнерах, застеленных бумагой, либо в зип-пакетах, если нужно поставить ягоду в холодильник.

«Также популярно хранение в стеклянной банке с клипсой так, чтобы плоды не давили друг на друга. Важно, чтобы между ягодами оставалось свободное место. Емкость нужно плотно закрывать», — подытожил эксперт.

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