Диетолог рассказал, в чем хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в разговоре с «СЭ» заявил, что для хранения клубники отлично подходит картонная коробка или ящик из дерева с отверстиями для проникновения воздуха. Ягоду можно хранить и в пластиковой емкости, главное, чтобы она имела отверстия для вентиляции.

Также специалист посоветовал держать клубнику в пластиковых и стеклянных контейнерах, застеленных бумагой, либо в зип-пакетах, если нужно поставить ягоду в холодильник.

«Также популярно хранение в стеклянной банке с клипсой так, чтобы плоды не давили друг на друга. Важно, чтобы между ягодами оставалось свободное место. Емкость нужно плотно закрывать», — подытожил эксперт.