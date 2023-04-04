Диетолог рассказала, чем опасен бутерброд из белого хлеба с колбасой

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Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», почему нельзя есть бутерброд из белого хлеба с колбасой. «Рацион человека состоит не просто из борща и плова, а из нутриентов — белков, жиров, углеводов, и микронутриентов — витаминов и минералов. В первую очередь, сочетание нутриентов в продуктах, которые мы употребляем, определяет их пользу или вред для здоровья», — пояснила специалист.
По словам Светланы Павличенко, хлеб, изготовленный из белой рафинированной муки, хоть и состоит из сложных углеводов, но лишен пищевых волокон и микронутриентов. Это источник «пустых» калорий. Кроме того, в хлебе содержится соль, которой и без того слишком много в рационе.
Что касается колбас, первое, на что обратила внимание Светлана Павличенко — глубокая переработка мяса в этих продуктах. «Также колбасы содержат высокий процент насыщенных жиров и поваренной соли. Их относят к канцерогенным продуктам, употребление которых чревато онкозаболеваниями», — резюмировала эксперт.
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