Диетолог рассказала, чем опасны для организма покупные пельмени

Частое употребление в пищу покупных пельменей отрицательно сказывается на состоянии организма и может привести к проблемам с сердцем. Об этом порталу «Москва 24» рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

По ее мнению, пельмени — это вкусное, но не совсем полезное блюдо. В 100 г продукта в среднем содержится 289 ккал. Кроме того, эксперт отмечает, что в составе всеми любимых полуфабрикатов много соли и насыщенных жиров, которые должны быть ограничены в рационе.

Врач утверждает, что калорийность пельменей значительно возрастает при их обжарке в масле или добавлении соусов, например, майонеза. В совокупности такое сочетание может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

«Необходимо учитывать, что избыточное содержание критически значимых нутриентов — пищевой соли и насыщенных жиров в рационе питания, так же как и переедание, связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета второго типа», — объяснила диетолог.

Однако отказываться от любимого лакомства Стародубова не советует. Достаточно не увлекаться пельменями: иногда можно позволить себе 200-250 г полуфабрикатов.



Кроме того, медик рекомендует варить, готовить на пару или запекать уже сваренные пельмени без добавления соли и жирных соусов.