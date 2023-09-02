Диетолог рассказала, чем полезен овсяный кисель

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала овсяный кисель очень полезным для организма. По словам специалиста, особенно этот напиток благотворно влияет на работу кишечника.

«Самый полезный кисель — ферментированный, в частности овсяный. Крахмалистый сахар в нем отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии, которые помогают нашему кишечнику», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Также Соломатина отмечает, что главный плюс такого напитка заключается в том, что он обладает обволакивающим действием. Особенно это помогает при повреждениях слизистой ЖКТ.

Ранее диетолог посоветовала пить кисель людям с болезнями ЖКТ.