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Сегодня, 14:15

Диетолог рассказала, что лучше приготовить на обед

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Блюда с едой на обеденной столе.
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с порталом News.ru рассказала, что на обед лучше всего приготовить блюда из круп (таких, например, как рис или гречка), макарон, бобовых, мяса птицы или рыбы, а также свежих, тушеных или отварных овощей. По ее словам, обед может быть самым калорийным приемом пищи, так как приходится на пик работоспособности. «Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса», — предупредила специалист.

Также Наталья Круглова отметила, что на обед не обязательно есть только супы. «Это один из вариантов. Зависит от пищевых привычек. Супы — хороший способ употребить в пищу больше овощей», — резюмировала диетолог.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сытный и полезный ужин за 15 минут.

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Советы и рекомендации
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