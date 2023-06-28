Диетолог рассказала, как питаться при сахарном диабете

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», как нужно питаться при сахарном диабете. «Питание должно выстраиваться индивидуально, в зависимости от текущего состояния и наличия сопутствующих проблем, таких как ожирение, гипертензия, болезни сердца или почек. Нужно выбирать продукты с высокой пищевой плотностью и низким гликемическим индексом», — пояснила специалист.

По словам Светланы Павличенко, типичный рацион среднего россиянина включает избыток добавленного сахара (в том числе сладкие напитки), продукты глубокой переработки, преобладание животных продуктов над растительными. Все это ведет к серьезным нарушениям обмена веществ, а в дальнейшем и к развитию хронических заболеваний, в том числе диабета. «При сахарном диабете часть этих продуктов придется серьезно ограничить (например, красное мясо и коровье молоко), а от сладостей и рафинированных продуктов — полностью отказаться», — подчеркнула диетолог.

Как отметила Светлана Павличенко, главная задача лечебной диеты при сахарном диабете — стабилизировать уровень сахара в крови, избавиться от лишнего веса, если он есть, и снизить риски сердечно-сосудистых болезней. «С этими целями очень хорошо справляется растительное питание. Рацион обязательно должен включать цельные злаки (гречку, ячмень, кукурузу, цельнозерновой хлеб), жирную рыбу, натуральные молочные продукты без сахара (творог), овощи (капусту белокочанную, брокколи, помидоры, баклажаны), зелень и бобовые», — подытожила врач.

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