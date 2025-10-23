Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог рассказала, как правильно знакомить ребенка со сладким
Питание и еда

23 октября, 16:45

1 мин.

Диетолог рассказала, как правильно знакомить ребенка со сладким

Мария Задорожная
Автор
Мальчик ест сладкое
Фото Freepik

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детям до года нельзя давать сахар, а в рационе малыша от одного до трех лет должно быть минимальное количество сладкого. Об этом в интервью RT сказала врач-диетолог Ирина Писарева. Она подчеркнула, что чем позже детский организм познакомится с лимонадом, конфетами и выпечкой, тем полезнее для его здоровья.

«И лучше не начинать знакомство со сладким с шоколада, конфет или газировки. Это тяжелая артиллерия из сахара и жиров. Оптимальный вариант для знакомства — это фрукты, мелко нарезанные сухофрукты и ягоды», — отметила специалист.

Она предупредила, что пристрастие к сладостям нарушает детские пищевые привычки, поскольку малыш отказывается от здоровой, но менее яркой по вкусу пищи, что может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов.

Дети и&nbsp;сладкое.Как научить детей правильному отношению к сладостям
ВКонтакте Дзен Max
Дети
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Эксперт объяснил, что делать при обнаружении просроченного продукта в магазине