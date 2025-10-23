Диетолог рассказала, как правильно знакомить ребенка со сладким

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детям до года нельзя давать сахар, а в рационе малыша от одного до трех лет должно быть минимальное количество сладкого. Об этом в интервью RT сказала врач-диетолог Ирина Писарева. Она подчеркнула, что чем позже детский организм познакомится с лимонадом, конфетами и выпечкой, тем полезнее для его здоровья.

«И лучше не начинать знакомство со сладким с шоколада, конфет или газировки. Это тяжелая артиллерия из сахара и жиров. Оптимальный вариант для знакомства — это фрукты, мелко нарезанные сухофрукты и ягоды», — отметила специалист.

Она предупредила, что пристрастие к сладостям нарушает детские пищевые привычки, поскольку малыш отказывается от здоровой, но менее яркой по вкусу пищи, что может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов.