Диетолог рассказала, какую рыбу нужно есть при диабете и почему

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что в рационе диабетиков обязательно должна присутствовать рыба, причем жирных сортов. «Больным диабетом необходимо тщательно следить за весом: ожирение — один из главных факторов риска. В то же время, нельзя полностью отказываться от жиров, поскольку они участвуют в обновлении клеток», — пояснила эксперт.

Как отметила Светлана Павличенко, жирная морская рыба, такая как лосось, макрель, скумбрия — это источник полезнейших ненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, помогают нормализовать уровень холестерина в крови. «Очень важно: Омега-3 способствует профилактике ретинопатии — поражения сетчатки, которое часто развивается у больных диабетом и может привести к слепоте. В неделю диабетикам нужно съедать не менее двух порций рыбы», — подытожила врач.

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