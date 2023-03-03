Диетолог рассказала, когда лучше есть печенье

Диетолог, нутрициолог Юлия Хохолкова рассказала «СЭ», что количество печенья, которое допустимо съесть за день — вопрос очень спорный. «В любом случае, печенье — это продукт, богатый быстрыми углеводами и сахарами. В большом количестве они нарушают углеводный баланс, приводя к инсулинорезистентности и всем вытекающим из этого состояниям — диабету, атеросклерозу, ожирению и прочим», — предупредила специалист.

По словам Юлии Хохолковой, печенье, выпускаемое на поток, содержит большое количество сахара, белой очищенной муки, красители, усилители вкуса, вещества, продлевающие срок хранения, и рафинированные масла, которые способствуют воспалительным процессам в организме. «Вместо сливочного масла могут быть спледы на основе пальмового масла, которое практически не выводится из организма», — пояснила нутрициолог. Опасность, по словам эксперта, может представлять даже диетическое печенье, поскольку в него добавляют искусственные сахарозаменители, эко-, био- либо искусственную фруктозу , которая вредит еще больше, чем сахар, поскольку повреждает сосуды.

Если вы любите печенье, то Юлия Хохолкова рекомендует выпекать его дома. «Вы сможете регулировать калорийность, количество жиров, углеводов и сахара под свой тип питания. Можно выбрать подходящую муку, убрать сахар и рафинированные масла», — рассказала диетолог. Если же избежать употребления печенья промышленного производства не удается, специалист посоветовала смотреть на состав. «Количество печенья индивидуально для каждого человека. Определить его можно, исходя из личной дневной нормы калорийности и персональных задач. Лучшее время для приема печенья — это обед, после основного приема пищи», — подытожила Юлия Хохолкова.