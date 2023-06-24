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Сегодня, 09:35

Диетолог рассказала, кому может быть полезен квас

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Квас в кружках.
Фото Freepik/freepik
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Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», кому может быть полезен квас. «Такой замечательный напиток, как квас, может быть полезен для многих людей, особенно если он натуральный, а не промышленного производства», — заявила специалист.

По словам Ольги Деккер, квас может быть более здоровой альтернативой коммерческим газированным напиткам, поскольку обычно содержит меньше сахара и искусственных добавок. Качественный квас будет полезен тем, кто заботится о пищеварении и микрофлоре (благодаря содержанию молочнокислых бактерий), а также тем, кто желает поддержать уровень гидратации организма в жаркую погоду или после физических нагрузок. Кроме того, квас — это источник витаминов и минералов. В зависимости от рецепта, он может содержать различные группы микронутриентов, например, витамины группы В и цинк. «Однако каждый организм индивидуален, и реакция на квас может отличаться. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или ограничения в пищевом режиме, перед употреблением этого напитка важно проконсультироваться с врачом или диетологом», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, что будет, если пить квас каждый день.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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