Диетолог рассказала, можно ли есть печенье без вреда для здоровья

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что печенье — не самый полезный продукт. «Одно печенье «Юбилейное» содержит 52 ккал: столько же, сколько среднее яблоко. Однако, яблоко — источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов, а сладкое печенье — источник «пустых» калорий с нулевой питательной ценностью», — подчеркнула эксперт.

Печенье относится к продуктам глубокой переработки. Как правило, оно выпекается из белой рафинированной муки, содержит сахар и вкусоароматические добавки. «Рафинированная мука в процессе очистки лишается полезных компонентов: клетчатки, витаминов, и не имеет пользы для здоровья, а избыток сахара повышает риск многих заболеваний», — предупредила диетолог. Некоторые производители дополнительно обогащают свою продукцию витаминами и пищевыми волокнами, поэтому обязательно нужно обращать внимание на состав на упаковке.

По словам Светланы Павличенко, есть печенье без вреда для здоровья можно, если оно цельнозерновой, а еще лучше — в виде крекеров. Последние содержат минимальное количество сахара. «Двух-трех крекеров в день с утренним чаем или кофе, или в качестве перекуса, будет вполне достаточно. Совмещайте их с растительным спредом (аналог сливочного масла), овощами или слабосоленой рыбой», — подытожила эксперт.

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